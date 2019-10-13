القوات اليمنية المشتركة تحبط محاولة تهريب أموال للميليشيات

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أحبطت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي لليمن، أمس، محاولة إحباط تهريب 120 مليون ريال يمني إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبر منطقة المحجر الحدودية بين مدينتي المخاء والحديدة.

وقال قائد اللواء 11 عمالقة، مصطفى دوبلة، لـ«الإمارات اليوم» إن قوات اللواء المتمركزة في منطقة المحجر أحبطت تهريب هذه المبالغ المالية التي تم إخفاؤها على متن شائحة تحمل عدداً من الأبقار، مشيراً إلى أن عملية التفتيش والبحث أثمرت عن إيجاد الأموال وضبط السائق.

وأضاف دوبلة، أنه تم تحويل الشاحنة مع المبلغ المالي إلى الجهات المختصة في مدينة المخاء، لاستكمال الإجراءات الأمنية والتحقيقات مع السائق.