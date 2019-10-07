قرقاش يؤكد دعم الإمارات الكامل لجهود السعودية في توحيد الصف اليمني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ثمّن وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية عبر مفاوضات جدة، لتوحيد الصف اليمني ومواجهة الانقلاب الحوثي.

وفي تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال قرقاش: «الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدّرة وندعمها دعماً كاملاً وبكل تفاصيلها، ومن الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألّا نعود إلى الوضع السابق، بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكاً وعزماً».

وكان قرقاش أكد، في سبتمبر الماضي، أن توافق واتفاق الإمارات مع السعودية في اليمن يهدف إلى استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي، مشيراً إلى أن الهدف النهائي للجميع في اليمن هو إنهاء الحرب، ولكن ذلك مرتبط بتوفير بيئة ومحيط أمني للمنطقة.