10 آلاف انتهاك حوثي في الضالع

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

وثق المركز الإعلامي لجبهة الضالع في الجيش اليمني، 10 آلاف و123 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في الضالع خلال الشهرين الماضيين، توزعت بين القتل والإصابة وإطلاق الصواريخ البالستية، وشن الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، واتخاذ المختطفين دروعاً بشرية، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية، واستهداف الأحياء السكنية والأسواق الشعبية بكل أنواع الأسلحة كقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا، وتفجير المنازل، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، وعمليات التهجير والنزوح القسري، كما تم توثيق مقتل صحافي وإصابة اثنين، خلال تغطيتهم المعارك.