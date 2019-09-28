الميليشيات تختطف صحافياً في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، على اختطاف الصحافي اليمني عبدالوهاب الشرفي، الليلة قبل الماضية، من منزله في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد اقتحام عناصرها المنزل الواقع في حي النهضة شمال المدينة.

وأكدت أسرة الصحافي أن عناصر الحوثي اقتحموا المنزل دون سابق إنذار، وقاموا بالتهجم على الصحافي والكاتب الشرفي، وقاموا باختطافه بعد الاعتداء عليه، ونقلوه إلى جهة مجهولة.

وكانت الميليشيات اختطفت منذ انقلابها على الشرعية نحو 14 صحافياً، مازالوا يقبعون في سجونها السرية، وفقاً لنقابة الصحافيين اليمنيين، يضاف إليهم الشرفي.