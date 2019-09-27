الميليشيات تبتز المدارس الخاصة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء أن قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، بفرض مبالغ مالية كبيرة على المدارس الخاصة بالعاصمة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بحجة مخالفات تربوية، ستقود إلى انهيار العملية التعليمية.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات طالبت المدارس الخاصة في صنعاء بدفع مبلغ 10 دولارات مقابل اعتماد طلابها من أوائل الجمهورية، المرشحين للحصول على المنح الدراسية في الخارج، في عملية ابتزاز واضحة وفقاً للمصادر.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية باتت تمارس عمليات ابتزاز ونهب، وتتاجر بكل شيء في مناطق سيطرتها، بما فيها القيم الأخلاقية والعملية التعليمية من أجل الحصول على المال.