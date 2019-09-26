الإمارات تقدّم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى في أبين

المصدر: أبين - وام

قدّمت دولة الإمارات ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة.

وثمن نائب مدير مستشفى الرازي، الدكتور محمد الشرفي، خلال تسلمه الشحنة، الدعم المقدم من دولة الإمارات ضمن الحملة التي تمولها «الهلال»، وجرى ضمنها تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية. وأكد أن هذه الشحنة من الأدوية ستسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي لمرضاه في مناطق زنجبار وخنفر، وعبر عن شكره لدولة الإمارات التي لم تتوانَ يوماً عن دعم الشعب اليمني في المجالات كافة.

- الحملة التي تمولها «الهلال» تضمنت

تنفيذ عدد من المشروعات بمجالات الإغاثة

والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية.