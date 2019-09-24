الميليشيات تفرض «جبايات» جديدة في صنعاء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قالت مصادر محلية، في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إن الميليشيات فرضت جبايات على محال صناعة الألمنيوم، وورش الميكانيكا، وذكرت المصادر أن مسلحي الميليشيات شنوا حملات على ملاك المحال والورش، لاختلاس جبايات بالقوة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات قامت باعتقال عدد من ملاك المحال، بعد رفضهم التجاوب معها، ودفع الجبايات غير القانونية.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية عملت، منذ انقلابها على الشرعية في اليمن، على جمع المزيد من الأموال لصالح مشروعها الظلامي التدميري، وسياسة الإفقار الإجبارية لشرائح واسعة من موظفي الدولة، وحرمان الناس من أبسط مقومات العيش بكرامة، وحولت المجتمع داخل مناطق سيطرتها إلى حالة من الموت البطيء، وزادت مع هذا الوضع الإنساني المأساوي ظاهرة انتشار الجرائم المدنية من السرقة بالإكراه والنهب والسلب والقتل العمد، في مناطق سيطرتها.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات أجبرت - قبل أيام - شركات ومحال خاصة بالدعاية والإعلان، على إعداد لوحات وملصقات دعائية، لتغطية احتفالاتها بذكرى انقلابها على الشرعية.

وكانت الميليشيات الحوثية أقرت، قبل أسبوع، فرض جبايات جديدة على المطاعم والكافتيريات في العاصمة صنعاء، بنسبة تصل إلى 5% من الدخل، وهددت الميليشيات بالسجن والغرامة كل من لا يستجيب لدفع الجبايات المقرة أخيراً.