قتيلان و3 مصابين بانفجار ألغام حوثية في البيضاء والحديــدة

المصدر: عدن - وكالات

قتل مدني، وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغمين، زرعتهما ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة حوران، بالطريق العام الرابط بين منطقتي ردمان وقانية بمحافظة البيضاء، كما قتل طفل بانفجار لغم حوثي في الحديدة.

وتفصيلاً، قالت مصادر محلية إن المواطن اليمني ضيف الله صالح المنصوري قتل، فيما أصيب علي عتيق البصيري، ونجله أحمد، وهم جميعاً من أبناء مديرية الشرية بمحافظة البيضاء، إلى جانب تضرر ناقلاتهم بأضرار جسيمة، إثر انفجار لغمين بهم بمنطقة حوران بمديرية ردمان بالمحافظة. وقتل طفل بانفجار لغم من مخلفات ما زرعته ميليشيات الحوثي شرق مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، وقالت مصادر محلية إن الطفل عبده يوسف حسن، البالغ من العمر 10 سنوات، خرج ليرعى الأغنام بمنطقة قريبة من منزله بقرية اليابلي، وعند مروره بإحدى المزارع انفجر به لغم من مخلفات ما زرعته الميليشيات، أودى بحياته على الفور، وحاول عدد من الأهالي إسعاف الطفل بنقله إلى المستشفى الميداني في الخوخة، إلا أنه كان قد فارق الحياة على الفور. الجدير بالذكر أن المئات من المدنيين الأبرياء، بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنين، قتلوا وجرحوا، خلال الفترة الماضية، نتيجة انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الطرق والوديان، فضلاً عن مئات الضحايا جراء القصف الهمجي للميليشيات على المناطق والقرى الآهلة بالسكان.