تعميم حوثي لمدارس صنعاء هو الأخطر على التعليم في اليمن

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر تربوية في العاصمة اليمنية صنعاء قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بإصدار تعميم وصفته بالخطير إلى مديري المدارس والمراكز التعليمية في العاصمة، لتنفيذ فعاليات تربوية لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية تمجد القيم الحوثية الطائفية.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم يعد خطيراً على التعليم والقيم اليمنية الأصيلة وخطوة نحو غرس الأفكار الطائفية ذات الطابع المذهبي في نفوس النشء الجديد، وتنمي لدى الطلاب حالة الكراهية، وتقتل قيم الحرية والأمل في نفوسهم، خصوصاً أنها تدعوهم إلى تلقينهم الكره للإنسانية، وتصوير كل ما هو غير حوثي بأنه عدو يجب قتاله.

وهدد التعميم الحوثي مديري المدارس والمناطق التعليمة في العاصمة بالفصل من الوظيفة العامة والحبس في حال رفضوا تنفيذ ما جاء في التعميم الذي تزامن مع احتفالاتهم بذكرى انقلابهم على الشرعية في سبتمبر من عام 2014.