الميليشيات تبدأ محاكمة 35 نائباً برلمانياً

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شرعت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، بمحاكمة 35 نائباً في البرلمان، ووجهت إليهم تهمة الخيانة العظمى، والتخابر مع دول أجنبية، ومنعت تنقلاتهم وهربهم وخروجهم من العاصمة. وزعمت الميليشيات أن النيابة العامة الخاضعة لها في صنعاء أحالت النواب الـ35 إلى المحاكمة، بعد أن رفعت الحصانة عنهم، إذ نسبت إليهم تهماً ملفقة بالخيانة، عقب عقد جلسة مجلس النواب في سيئون التابعة لمحافظة حضرموت.

وتقوم الميليشيات الحوثية بحملة تستهدف منع هرب بعض نواب البرلمان وضباط أمنيين من صنعاء إلى مناطق الشرعية اليمنية، من خلال فحص دقيق لأسماء وهويات المسافرين المغادرين للعاصمة، وتتم عمليات التدقيق في محطة الحافلات ووسائل النقل العمومية، وفي النقاط الأمنية المنتشرة على الطريق الرئيس جنوب صنعاء.