الإمارات تزوّد قطاع الصحة في أبين بشحنة من المكملات الغذائية

المصدر: أبين - وام

زوّدت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين اليمنية بشحنة من المكملات الغذائية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها خلال شهر سبتمبر الجاري في محافظات عدن ولحج وأبين، ويجري تنفيذها تحت إشراف الهلال الأحمر الاماراتي بالتنسيق مع السلطة المحلية، وتشمل سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية ومجالي النظافة والتعليم. وقال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر في أبين، صلاح بالليل، إن شحنة المكملات الغذائية جاءت في وقتها، نظراً إلى وجود عدد كبير من الأطفال المرضى الذين يعانون مشكلات صحية، من بينها سوء التغذية.