التحالف العربي يثمن استجابة كل الأطراف لوقف إطلاق النار بعدن

المصدر: الرياض - وكالات

ثمن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أمس، استجابة كل الأطراف للدعوة إلى وقف إطلاق النار، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، إن وزارة الخارجية الإماراتية عبرت عن موقفها بالسعي لتهدئة الوضع في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار إلى أن قوات التحالف العربي تواصل استهداف الكهوف، التي تستخدمها ميليشيات الحوثي مخازن لطائراتها المسيرة.

وأكد أن مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن استهداف التحالف أحد السجون في مدينة ذمار، ما هي إلا محض تضليل.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في المعدات بمديرية كتاف، وتحاول أن تجد حاضنة لها في صعدة.

وتابع أن الحرس الثوري الإيراني لايزال يدعم ميليشيات الحوثي بأسلحة نوعية.