وزير الدفاع اليمني يثمّن مواقف دول التحالف ودعمها للشرعية

المصدر: مأرب - سبأنت

ترأس وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، أمس، اجتماعاً عسكرياً في محافظة مأرب للاطلاع على مستجدات الأحداث، وسير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش الوطني في مختلف الجبهات.

وفي الاجتماع استمع وزير الدفاع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية التي تخوضها وحدات الجيش ضد الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران.

وشدّد الفريق المقدشي على رفع الجاهزية والاستعداد، والتزام الحيطة والحذر لدى جميع الوحدات العسكرية في مختلف المناطق.

وقال الفريق المقدشي «إن القوات المسلحة ماضية في استكمال معركة تحرير كل شبر من تراب الوطن من الميليشيات الحوثية المتمردة، التي أرادت تحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمن المنطقة، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، خدمة للمخططات الإيرانية الرامية إلى نشر الفوضى وتصدير الخراب». مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الرهان الآمن والضامن لحماية أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب.

وثمّن وزير الدفاع المواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهودهم الداعمة للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية.