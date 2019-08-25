حملة إماراتية تجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفال اليمن

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حملة لجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفال اليمن، لإرسالها إلى سقطرى قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الأمين العام للمجلس، الريم عبدالله الفلاسي، إن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الإنساني، وهي تأكيد على جهود المرأة والأم الإماراتية في المجالات الإنسانية، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي صادف 19 أغسطس الجاري.

وأضافت أنه تم في إطار هذه الحملة وضع صندوق خاص بجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية، التي يتم التبرع بها، أمام مركز تسوق في كل إمارة من إمارات الدولة، وتم البدء بصندوق خاص وضع أمام راك مول برأس الخيمة، حيث تم جمع المستلزمات والقرطاسية تمهيداً لإرسالها إلى أطفال اليمن في سقطرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته الحملة التي أطلقها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بجمع ألعاب من أطفال الإمارات لأطفال اليمن شجع على البدء بحملة جمع القرطاسية، لاسيما أن سمو «أم الإمارات» هي التي تبادر بإطلاق مثل هذه الحملات الإنسانية، التي تحث الأطفال وأولياء أمورهم على تقديم ما بوسعهم لمساعدة إخوانهم أطفال اليمن، والأخذ بيدهم نحو بدء عام دراسي جيد، لا يجدون فيه أية صعوبات للحصول على مستلزماتهم المدرسية.

وحث المجلس الطلبة وأولياء أمورهم على التفاعل مع هذه الحملة، وتقديم ما بوسعهم من القرطاسية والمستلزمات المدرسية لإخوانهم طلاب اليمن، الذين ينتظرونهم لسد حاجاتهم المدرسية، لبدء عامهم الدراسي بيسر وسهولة.