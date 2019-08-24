تقرير حقوقي: 2726 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي بمحافظة صنعاء

المصدر: مأرب ـ سبأنت

كشف تقرير حقوقي، لمنظمة شهود لحقوق الإنسان، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلاً دون السن القانونية و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، بالإضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثق التقرير 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.

مبيناً أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

ودعا رئيس منظمة شهود، فايز صالح الظرف، المجتمع الدولي، للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.