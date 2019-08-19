القوات اليمنية مسنودة بالتحالف تقتحم معقل الحوثي في مران صعدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي من الدخول إلى معقل عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، وتمكنت من تحرير مناطق استراتيجية في المديرية، إلى جانب تحرير مناطق ومواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما واصلت القوات المشتركة عملياتها العسكرية مسنودة بمقاتلات التحالف في جبهات الضالع مع استمرار الخروقات والانتهاكات الحوثية في جبهات الساحل الغربي.

وتفصيلاً، واصلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي تقدمها في جبهات صعدة شمال اليمن، وتمكنت من الدخول إلى مناطق جديدة في معقل عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في منطقة مران بمديرية حيدان، كما تقدمت في جبهة باقم.

وأكدت مصاد ميدانية في صعدة تمكن الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف من الدخول إلى مناطق جبل طيبان وتبة أم نعيرة وعدد من المواقع في مران بمديرية حيدان معقل عبدالملك الحوثي زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مشيرة إلى أن القوات اليمنية مسنودة بالقوات السعودية تمكنت من الدخول إلى تلك المناطق بعد تنفيذها هجوماً مباغتاً على مواقع الميليشيات في تلك المناطق التي يعتقد أنه تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة منها باتجاه السعودية أخيراً.

وأكدت المصادر تمكن القوات اليمنية أخيراً من تنفيذ عمليات عسكرية نوعية في جبهات صعدة تركزت أهمها في مديرية حيدان، أدت إلى تحرير منطقتي الحصامة والظاهر، كما أدت إلى إرباك عناصر الميليشيات في مواقع عدة، إلى جانب تمكنها من تأمين مناطق القمبورة والمبرك وتحرير جبلي طيبان وأم نعيرة القريبين من معقل عبدالملك الحوثي في مران. وأوضحت المصادر أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير عدد من أوكار الميليشيات ومواقعهم التي تضم عدداً من منصات إطلاق الصواريخ ومخزن ذخيرة متنوعة، إلى جانب تدمير قواعد إطلاق الطائرات المسيرة والمصنوعة في إيران وتم تركيبها من قبل خبراء إيرانيين من الحرس الثوري، وكانت تستخدمها في شن هجمات نحو السعودية.

في الأثناء، أكدت مصادر عسكرية يمنية تمكن قوات الجيش مسنودة بالتحالف من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقم شمال المحافظة بينها قرية «خشبان»، إلى جانب سيطرتها على التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي المطلة على قرية آل حسن، وواصلت عملياتها العسكرية في ستة محاور بغطاء جوي من مقاتلات التحالف.

من جهة أخرى، أكدت مصادر ميدانية مصرع قائد اللواء الأول دفاع جوي التابع للميليشيات المدعو عنتر أبونشطان، مع عدد من عناصره في جبهة الحدود مع السعودية من جهة صعدة، أثناء محاولة تسللهم باتجاه الحدود مع المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة من صعدة، تركز أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان بصعدة، مشيرة إلى أن الغارات خلفت أضراراً كبيرة في مواقع الميليشيات وأدت الى مصرع وإصابة عدد من عناصرهم.

وفي الحديدة سقط أكثر من 20 حوثياً بين قتيل وجريح نتيجة تصدي القوات المشتركة لمحاولات تسلل وهجمات شنتها الميليشيات في إطار استمرار خرقها للهدنة الإنسانية في الساحل الغربي مساء أمس، وفقاً لمصادر ميدانية، مشيرة إلى مصرع وإصابة 20 من عناصر الحوثي في قصف متبادل مع القوات المشتركة على أطراف مدينة الحديدة الشرقية، فيما قتل أربعة وأصيب ستة من أفراد القوات المشتركة في تلك العمليات.

ووفقاً للمصادر فإن الميليشيات قصفت بقذائف الهاون عيار 120 وعيار 82 والمدافع مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح، واستهدفت الجنود بالأسلحة الرشاشة عيار 12.7 وعيار 14.5 والقناصات.

وصعدت الميليشيات الحوثية قصفها بمدافع الهاون والأسلحة الرشاشة على مواقع القوات المشتركة الموالية للتحالف العربي شرق مديرية الدريهمي المحاذية لمدينة الحديدة، كما كثفت قصفها بمدافع الهاون والقذائف وسلاح الدوشكا مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مديرية حيس جنوب المحافظة.

في سياق متصل، تمكنت القوات المشتركة من صد محاولة تسلل لميليشيات الحوثي مصحوبة بقصف مدفعي عنيف شرق مديرية التحيتا جنوب الحديدة، كما قصفت الميليشيات أحياء سكنية في 7 يوليو، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، كما قصفت حي السويق بمديرية التحيتا بمختلف أنواع الأسلحة، إلى جانب استهدافها منطقة الجبلية التابعة للمديرية ذاتها.

وفي الضالع واصلت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية والحزام الأمني عملياتها العسكرية في شمال وغرب المحافظة، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي التي قصفت تعزيزات للميليشيات الإيرانية في منطقة بتار كانت متجهة إلى باجة - حجر وأحرقتها الضربات الجوية قبل وصولها إلى مناطق المواجهات. كما قصفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية للميليشيات في محيط معسكر الجب شمال غرب قعطبة شمال الضالع، في حين شهدت جبهات الفاخر- شخب - باب غلق شمال غرب قعطبة مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والميليشيات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن قيام ميليشيات الحوثي الإيرانية بتنفيذ عمليات نهب واسعة لممتلكات الأوقاف في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والمحويت وحجة وذمار وعمران وصعدة.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات شرعت بصورة تدريجية ومنظمة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها لمدنيين، لافتة إلى أن الميليشيات باعت مساحات واسعة من أراضي الأوقاف لنافذين وتجار وعناصر موالين لها.

وفي البيضاء تمكنت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة المحلية من صد هجوم للميليشيات في جبهة قانية أدت إلى مصرع وإصابة عدد من عناصر الحوثي، إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة لهم استخدمت في الهجوم.

مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة من الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات في مناطق متفرقة من صعدة.

مصادر ميدانية أكدت مصرع قائد اللواء الأول دفاع جوي التابع للميليشيات المدعو عنتر أبونشطان في جبهة الحدود مع السعودية.