الميليشيات تشن حملة اعتقالات واختطافات في ذمار

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تواصلت التوترات بين مسلحين قبليين وعناصر من ميليشيات الحوثي الإيرانية على خلفية اختطاف عدد من أبناء قبائل محافظة ذمار.

فبعد اعتصام أبناء الحدا أمام إدارة أمن المحافظة للمطالبة بالإفراح عنهم، أقدمت ميليشيات الحوثي أمس على اختطاف عدد من أبناء مديرية وصاب العالي غرب ذمار.

وقالت مصادر حقوقية، إن ميليشيات الحوثي اختطفت عدداً من سكان قرية بني شعيب وصاب العالي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في الوقت الذي لايزال عدد من التربويين مختطفين في سجن الأمن السياسي، بعد حملة اعتقالات ودهم لمنازلهم شنتها ميليشيات الحوثي الأسبوع الماضي في مديرية وصاب العالي.