تقرير حقوقي: الحوثيون ارتكبوا آلاف الجرائم والانتهاكات في حجور

المصدر: عدن - واس

أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً حديثاً كشفت فيه عن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بحق المدنيين في حجور بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة، وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بمناطق حجور، في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب تام للأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وذكر رئيس الشبكة، المحامي محمد العمدة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الفريق الميداني الراصد، التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء في الشبكة، قام برصد وتوثيق 11 ألفاً و384 انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور، بمديرية كشر في من قبل ميليشيات الحوثي، خلال الفترة من الأول من يناير إلى 20 أبريل 2019.

وتابع أن الانتهاكات تنوعت بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية.

ووثق الفريق الميداني 128 حالة قتل، و647 حالة إصابة، و356 حالة اعتقال تعسفي، و149 حالة تدمير جزئي، و16 حالة «قصف نتج عنه حريق»، و63 حالة «قصف نتج عنه تدمير كلي»، كما وثق فريق الرصد الميداني 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين اليمنيين. فضلاً عن التهجير القسري لـ892 أسرة تضم 24 ألف فرد.

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حالة قتل و647 إصابة وثقها فريق ميداني.