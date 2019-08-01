استشهاد طفل في لحج

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

استشهد طفل برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة «الميدام» بمديرية المقاطرة شمال غرب محافظة لحج، وقالت مصادر محلية إن الطفل سليمان عبدالحكيم (15 عاماً)، استشهد بطلق ناري أصابه في الرأس من قناص حوثي في تبة الخضراء بجبهة الأحكوم.

وأوضحت المصادر أن الطفل كان يرعى الأغنام في أحد جبال المنطقة، إلا أن قناص الميليشيات استهدفه وأودى بحياته في الحال، مشيرة إلى أنه في وقت سابق استشهد طفل يدعى هشام الدربي قنصاً من قبل الميليشيات الحوثية بالمنطقة ذاتها، كما قتلت الميليشيات عدداً من المدنيين بينهم نساء وأطفال في مناطق التماس بين تعز ولحج، خلال الفترة الماضية.