نَزْع ألغام زرعتها الميليشيات وسط الأشجار بالضالع

المصدر: الضالع – الإمارات اليوم

تمكنت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية اليمنية، بمحافظة الضالع، من انتزاع وتفكيك ألغام كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد زرعتها بجبل الوعل شمال مديرية قعطبة، وأكد قائد الشرطة العسكرية في الضالع، العقيد فضل العقلة، أنهم تلقوا بلاغات من قبل الأهالي، الذين يسكنون بجوار الجبل، بأنهم وجدوا كميات كبيرة من المتفجرات مزروعة وسط الأشجار، أثناء ذهابهم لرعي الأغنام في الجبل.

وأضاف: «توجهت وحدة عسكرية إلى مكان وجود المتفجرات وقامت بنزعها وإبطالها، وكانت عبارة عن أقراص بيضاء ولاصقة زرعتها ميليشيات الحوثي وسط الأشجار».