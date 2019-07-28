الميليشيات تختطف 10 أطفال و5 نساء

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

واصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، انتهاكاتها بحق الأطفال والنساء، وكشفت مصادر محلية عن قيام الميليشيات باختطاف 10 أطفال من سكان مديرية معين بصنعاء، وأدرجتهم بالقوة في الدورات الطائفية التي تقيمها تحت مزاعم «المخيمات الصيفية»، مشيرة إلى أن عملية الاختطاف تمت في حي السنينة، حيث كان الأطفال يحضرون عرس أحد أبناء الحيّ، وتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات إلى 15 سنة.

وذكرت مصادر محلية في البيضاء، أن الميليشيات الانقلابية اختطفت خمس نساء، من نقطة تفتيش بمدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن، موضحة أن عناصر الميليشيات عند الحاجز الذي يديره القيادي الحوثي المدعو أبوهاشم، استوقفوا حافلة نقل جماعي، قادمة من صنعاء، وأجبروا النساء على النزول من الحافلة، واقتادوهن إلى أحد السجون الحوثية السرية في المحافظة.