«مسام» ينتزع 901 لغم في أسبوع

المصدر: عدن - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، من انتزاع 901 لغم، منها 248 لغماً مضادة للأفراد، و330 لغماً مضادة للدبابات، و298 ذخيرة غير متفجرة، و25 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 75 ألفاً و811 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.