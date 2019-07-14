الإمارات تدشن وحدة متكاملة لضخ المياه في شبوة

المصدر: عدن - وام

دشنت دولة الإمارات العربية المتحدة وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي ضرا ومعربة بمديرية نصاب في محافظة شبوة اليمنية، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة، كما زودت دولة الإمارات مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، حميد الشامسي، أن مشروع الوحدة المتكاملة لضخ المياه يأتي ضمن المشروعات الحيوية التي تستهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة، وتخفيف معاناة السكان، ودعم مشروعات البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، ولفت إلى سعي الإمارات الحثيث لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة التي تعاني شحاً فيها.

من جهته، عبّر نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة، المهندس مروان بارويس، عن جزيل شكره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على ما تنفذه من مشروعات لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية، وبدورهم عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشروعات خدمية حيوية تخفف معاناتهم.

إلى ذلك، زوّدت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى النصر العام بمحافظة الضالع بـ295 أسطوانة أوكسجين للمرة الثالثة خلال العام الجاري، وأشرف على تسليم الأسطوانات «الهلال الأحمر الإماراتي»، ووكيل المحافظة نبيل العفيف، الذي عبر عن شكره لدولة الإمارات على اهتمامها بدعم المستشفى، كونه الوحيد في الضالع الذي يستقبل المرضى والجرحى من كل مديريات المحافظة.

من جانبه، ثمّن نائب مدير مستشفى النصر، الدكتور محمد علي، هذا الدعم السخي والمستمر من قبل دولة الإمارات، التي زودت المستشفى في وقت سابق من العام الجاري بـ180 أسطوانة دفعة أولى، تبعتها بدفعة ثانية شملت 180 أسطوانة، ثم الدفعة الثالثة 295 أسطوانة، ليصل العدد الإجمالي إلى 655 أسطوانة حتى الآن.