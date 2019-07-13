إتاوات حوثية على تجار إب

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية، فرضت جبايات وإتاوات مالية جديدة على عدد من تجار الخضراوات في أسواق بمحافظة إب، وسط اليمن.

وأوضحت المصادر، أن الميليشيات فرضت الجبايات المالية تحت مسمى الضرائب بهدف تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب اليمني، لافتة إلى أن قيادات حوثية بارزة عليا تقف وراء هذه الإتاوات التي فرضت بقوة السلاح. وأضافت المصادر أن الميليشيات أقدمت على اختطاف العديد من تجار الخضراوات بعد رفضهم دفع الجبايات والإتاوات التي حددتها الميليشيات بقرابة نصف مليار ريال لفترة 16 عاماً.