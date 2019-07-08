الجيش اليمني يتلف 5000 لغم في حجة

المصدر: عدن - وكالات

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من 5000 لغم أرضي وعبوة ناسفة ومتفجرات عن بُعد، كانت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران زرعتها في أوقات سابقة، وتم انتزاعها خلال الأيام الماضية من المناطق المحررة شمال محافظة حجة.

وبحسب مصدر عسكري بالفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن تلك الألغام والمتفجرات بينها 3000 لغم مضاد للعربات، بعضها روسي وإيراني الصنع، والبعض منها محلي الصنع، إضافة إلى ألغام مضادة للأفراد، وعبوات ناسفة مختلفة الأحجام، و100 عبوة منفجرة عن بُعد.

وأضاف المصدر أنه تم انتزاع تلك الألغام والعبوات الناسفة المختلفة من المناطق المحررة حديثاً، كقرى بني حسن بمديرية عبس، ومزارع النسيم، وبعض قرى مديرية حيران.