مساعٍ لدمج «ألوية العمالقة» في الجيش اليمني

المصدر: عدن - سبأنت

أكد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، أهمية إنجاز عملية دمج «ألوية العمالقة» ضمن وحدات الجيش الوطني، واستكمال ترقيم الوحدات، بناء على توجيهات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وشدد الفريق الركن النخعي، خلال لقائه قادة ألوية العمالقة، في العاصمة المؤقتة عدن، على ضرورة تنسيق التعاون والجهود لاستكمال تحرير الساحل الغربي، مثمناً الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ووقوفهم إلى جانب اليمن وشرعيته الدستورية.

واستمع رئيس الأركان من قادة أولوية العمالقة إلى تقرير عن سير المعارك العسكرية الميدانية في جبهات الساحل الغربي ووضع الوحدات العسكرية، وتموضعها في جبهات الساحل الغربي ومعنويات الجنود.