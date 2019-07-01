الإمارات تقدم مساعدات غذائية لأهالي الدريهمي والخوخة وموزع

المصدر: عدن - وام

قدمت دولة الإمارات مساعدات غذائية لأهالي منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي، وأهالي مديريتي الخوخة وموزع، استفاد منها أكثر من 9600 نسمة، ضمن المساعدات الإنسانية والمبادرات والأنشطة المتواصلة التي تنفذها في كل المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي لليمن.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كل الاحتياجات الأساسية لمختلف الأسر اليمنية على امتداد الساحل الغربي، بجانب التزامها الإنساني باستكمال تطبيع الأوضاع، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين في الساحل الغربي، عبر تنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات الإنسانية والخدمية والتنموية والاجتماعية الملبية لاحتياجاتهم، فيما ثمن المستفيدون جهود ودعم دولة الإمارات، مؤكدين أن المساعدات تلبي احتياجاتهم الأساسية بشكل كامل. يذكر أن دولة الإمارات وزعت، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، منذ بداية «عام التسامح 2019» وحتى منتصف الشهر الماضي، أكثر من 83 ألف سلة غذائية، استفاد منها أكثر من 581 ألف نسمة في تسع مديريات، هي ذوباب والمخا والوازعية وموزع والخوخة والتحيتا وحيس والدريهمي والحالي.