السعودية: الاعتداءات الحوثية تهديد للأمن الإقليمي والدولي

المصدر: الرياض - وكالات

أكد مجلس الوزراء السعودي، أمس، أن استمرار الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لميليشيات الحوثي الإيرانية، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، يمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.

وشدد مجلس الوزراء السعودي على الحق المشروع لقيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، والتجاوزات غير الأخلاقية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأعرب المجلس عن مواساته لأسرة المقيم السوري، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأدى كذلك إلى إصابة 21 مدنياً من جنسيات مختلفة.

ورحّب مجلس الوزراء ببيان اللجنة الرباعية، التي ضمت كلاً من السعودية، الإمارات، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وما عبر عنه من قلق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة، والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

من جهتها، دانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الحوثي، الذي استهدف مطار أبها الدولي.

وجدد بيان صادر عن وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، موقف الولايات المتحدة النابذ والمستنكر بقوة لهذه الهجمات المدعومة من إيران، واعتبرها غير مقبولة، وتعد الأكثر استنكاراً، لأنها استهدفت المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران إلى وقف هذه الهجمات نيابة عن النظام الإيراني.. وقال «يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد».

وانتقد البيان بشده محاولة البعض تصوير الصراع اليمني على أنه حرب أهلية.