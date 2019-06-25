استشهاد طفلين بانفجار لغم «حوثي» في الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

استشهد طفلان شقيقان في انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب اليمن، وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن لغماً أرضياً من مخلفات ميليشيات الحوثي التي زرعتها قبل فرارها من المنطقة انفجر في قرية القضبة بالأطراف الجنوبية للمديرية وأودى بحياة الطفلين على الفور.

وأضافت المصادر أن والد الطفلين نجا من الانفجار، حيث كان يسير خلفهما بمسافة قليلة وكان شاهداً على استشهاد طفليه أمام عينيه، وقالت مصادر طبية في المستشفى الميداني بالدريهمي إن الطفلين هما يحيى محمد علي عمر، ويبلغ من العمر 10 أعوام، وشقيقته نجوى، وتبلغ من العمر 11 عاماً.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم الميليشيات الحوثية بحق المدنيين الأبرياء في الحديدة والساحل الغربي، والتي حولت المدن والقرى والمزارع والطرقات العامة والفرعية إلى حقول ألغام قبل فرارها من المناطق التي كانت تقع تحت سيطرتها.

وتبذل الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة جهوداً كبيرة لتطهير المناطق المحررة من حقول الألغام، فيما لا يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوف الأهالي بألغام الميليشيات الحوثية.