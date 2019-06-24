الميليشيات تستولي على مركز أورام الحديدة

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة اليمنية، إن عبث ميليشيات الحوثي الإيرانية، طال مركز الأورام في المحافظة، الذي يقدم علاجاً مجانياً خيرياً وإنسانياً للمرضى، ويتبع المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، حيث استولت الميليشيات على المركز وألحقته بإدارة في وزارة الصحة العامة والسكان، التابعة لها، وغير المعترف بها، وذلك في إطار التخريب الحوثي الذي طال كل المرافق والقطاعات الصحية والعلاجية والدوائية العامة والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الحوثية تكرس الفوضى عبر مصادرة مركز طبي مهم وتخصصي، يتبع مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً، ويخدم المرضى الفقراء الذين يعانون الأورام، وإلحاقه بقطاع الصحة التابع لها، والذي عاثت فيه فساداً وتخريباً.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية تواصل الاستيلاء على المؤسسات الإنسانية والخيرية غير الخاضعة لسيطرتها، بهدف نهب ما يقدم لها من تبرعات، سواء من المنظمات الدولية أو المحلية.