خروقات الحوثي لهدنة الحديدة تتسبب في مقتل وجرح 2439 مدنياً وعسكرياً

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

قال تقرير صادر عن فرق الرصد التابعة لقوات المقاومة المشتركة في الحديدة إن 2439 مدنياً وعسكرياً قتلوا وجرحوا جراء خروقات ميليشيات الحوثي منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي.

وأظهر التقرير أن الميليشيات ارتكبت 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي منذ سريان الهدنة، موضحاً أن الخروقات أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 961 مدنياً، إضافة إلى مقتل 212 جندياً وجرح 1266 آخرين.

وأشار التقرير إلى تدمير 38 منزلاً بشكل كلي وجزئي جراء القصف المدفعي للحوثيين، إضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بـ17 منشأة ومؤسسة مدنية.