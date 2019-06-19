مصرع 13 من عناصر «القاعدة» في حضرموت

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات النخبة الحضرمية، مسنودة بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من إفشال هجوم واسع لعناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي على معسكر ونقاط النخبة الحضرمية في منطقة ضبة بمديرية دوعن من جهات عدة.

وذكرت مصادر عسكرية أن عناصر «القاعدة» استخدموا عدداً من السيارات المفخّخة، وقذائف هاون وآر بي جي، واستمر الهجوم قرابة ساعة ونصف الساعة، بهدف اقتحام المعسكر.

وأضافت المصادر أنه تم إفشال الهجوم الذي وقع مساء أول من أمس، وتم خلاله قتل أكثر من 13 من عناصر التنظيم الإرهابي وإصابة آخرين، موضحة أن الوضع الآن تحت السيطرة التامة، بيد قوات النخبة تطارد فلول الإرهابيين الهاربة.