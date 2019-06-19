تسيير قافلة إغاثية إلى الضالع

المصدر: عدن - سبأنت

سيّرت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس، القافلة الإغاثية الثانية للمتضررين من الحرب بمديرية الأزارق في محافظة الضالع.

وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية، العميد سامي السعيدي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن القافلة الإغاثية تحمل على متنها 256 طناً، تشمل المواد الغذائية الأساسية والرز والسكر والدقيق والزيت، وتهدف إلى تقديم أوجه الدعم والمساعدة للأسر المتضررة بمديرية الأزارق من ويلات الحرب التي شنتها ميليشيات التمرد الحوثية على المحافظة.

أضاف أن المؤسسة الاقتصادية نفذت سلسلة من القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية، ضمن مساهمتها الفاعلة في تقديم المواد الغذائية الأساسية لعدد من المحافظات، منها حضرموت والمهرة والضالع، لتخفيف معاناة المواطنين، في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن.