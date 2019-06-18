تحذير أممي من تعليق المساعدات بمناطق «الحوثيين»

المصدر: نيويورك - وكالات

حذّر مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أمس، من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجياً هذا الأسبوع، بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير مخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ودعا مدير البرنامج، الحوثيين، إلى تنفيذ اتفاقات للسماح لبرنامج الغذاء العالمي بالعمل بشكل مستقل، وقال بيزلي لمجلس الأمن: «إذا لم نتلقَ هذه التأكيدات، فسنبدأ تعليق المساعدات الغذائية تدريجياً، وعلى الأرجح قرب نهاية هذا الأسبوع، وإذا بدأنا التعليق، فسنواصل برنامجنا لتغذية الأطفال الذين يعانون سوء التغذية والنساء الحوامل والأمهات الجدد».