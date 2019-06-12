استشهاد مزارع بانفجار لغم حوثي

المصدر: الحديدة - وكالات

استشهد مواطن يمني وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمنطقة المزارع شرق قطابة جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد.

ونقل موقع الجيش اليمني عن مصادر محلية قولها إن اللغم انفجر في سيارة كان على متنها أربعة مزارعين، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، أثناء عودتهم من مزرعتهم التي يعملون فيها إلى منزلهم في منطقة قطابة.

وذكرت المصادر أن الانفجار أسفر عن استشهاد عبدالله محمد علي حسين، وإصابة عبدالعزيز باجل، وأحمد باجل، وأحمد طمح، موضحة أن الناجين من المصابين تعرضوا لإصابات خطرة، حيث تم بتر ساقي أحدهم، وبتر يد آخر، فيما تعرض ثالثهم لشظايا الانفجار بأنحاء مختلفة من جسده.