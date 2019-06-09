اغتيال مسؤول محلي في البيضاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

اغتال مسلحون، يُرجح ارتباطهم بتنظيم القاعدة الإرهابي، مسؤولاً يمنياً محلياً في مديرية مسورة بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وذكر مصدر محلي أن مسلحين أطلقوا النار على مدير مديرية مسورة، الشيخ محمد الرصاص، بجوار مبنى إدارة المديرية وأردوه قتيلاً، مساء أول من أمس، ثم لاذوا بالفرار. وأوضح المصدر أن عملية الاغتيال جاءت على خلفية المواجهات التي اندلعت في شهر مارس الماضي، في مديرية مسورة، بين مسلحي التنظيم الإرهابي وقوات وصلت المنطقة بقيادة الشيخ محمد الرصاص، وتمركزت في مبنى المديرية، وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة أفراد من الطرفين، وجرح آخرين.