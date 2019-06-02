توزيع وجبات إفطار في 6 محافظات يمنية

المصدر: عدن - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع سلال غذائية ووجبات إفطار جاهزة في محافظات حضرموت والضالع ومأرب وأبين ولحج والمهرة، باليمن.

وفي وادي حضرموت تم توزيع 550 وجبة، بالإضافة إلى 800 وجبة في المكلا، وفي حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة، وفي الضالع 1530 وجبة، تم توزيعها على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل.

ووزع المركز 1230 وجبة في محافظة أبين بمديريات زنجبار وخنفر وجعار، كما وزع 1635 وجبة في مأرب، و1428 وجبة في لحج، و1230 وجبة على المرضى في المستشفيات والنازحين وعابري السبيل في مديريتي الغيضة وشحن بمحافظة المهرة.