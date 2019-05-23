مساعدات إماراتية عاجلة للمخا

المصدر: عدن - وام

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قرية الهليبي بمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن، في أعقاب تعرض عدد من منازلهم وخيامهم لدمار كلي وجزئي بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المديرية أخيراً.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن المساعدات شملت سلالاً غذائية وأثاثاً وخياماً كافية للأسر المتضررة، موضحة أن التحرك السريع من قبل الهيئة جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بسرعة تقديم مختلف أوجه العون والمساعدات للأسر المتضررة وغير القادرة في جميع مناطق الساحل الغربي والمحافظات اليمنية المحررة كافة.

إلى ذلك، بدأت دولة الإمارات حملة لتوزيع المكملات الغذائية، تستهدف 5000 طفل وأم في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، ووزعت فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليوم الأول من الحملة المكملات الغذائية على 400 طفل وأم في مستشفى الصداقة التعليمي بعدن.