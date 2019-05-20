الإمارات توزع 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة

المصدر: عدن - وام

وزعت دولة الإمارات 80 ألف وجبة إفطار صائم في المحافظات اليمنية المحررة، خلال الثلث الأول من شهر رمضان الجاري، بشكل يومي.

وقالت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن وجبات الإفطار توزعت على المحافظات بمقدار «عدن 15 ألف وجبة، لحج 2000 وجبة، الضالع 2000 وجبة، تعز 2000 وجبة، أبين 2000 وجبة، الساحل الغربي 35 ألف وجبة، شبوة 15 ألف وجبة، حضرموت 10 آلاف وجبة». وأضافت الهيئة أن توزيع الوجبات استهدف الأسر في المخيمات، والأسر الأشد فقراً في المدن والأحياء الفقيرة، والمرضى في المستشفيات، وكذلك المساجد، موضحة أن توزيع وجبات إفطار الصائم مستمر، وسيستهدف مناطق جديدة خلال الأيام المقبلة من الشهر الفضيل.