الميليشيات الحوثية تستحدث جمارك في موقع ألغام بالبيضاء

المصدر: البيضاء - وكالات

استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، جمارك جديدة في أهم خط إسلفتي رئيس بمحافظة البيضاء وسط البلاد، وذلك في موقع توجد به ترسانة عسكرية كبيرة، حيث الآلاف من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة والذخائر المرمية بكل مناطق ومواقع المعسكر، غير المعدات العسكرية الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات الحوثية افتتحت جمارك جديدة بالقرب من معسكر تابع لها في بمديرية السوادية، وأكدت المصادر خطورة الموقع، وعدم صلاحياته لأي وجود مدني، وفق ما ذكر موقع الجيش اليمني.

وأشارت المصادر إلى انفجار لغم أرضي أخيراً بإحدى شاحنات المواطنين اليمنيين، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة للقاطرة والمواد التجارية التي تحملها.