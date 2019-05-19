الإمارات تسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الضالع

المصدر: الضالع - وام

واصلت دولة الإمارات، ممثلة في ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، تسيير قوافل المساعدات الإغاثية والإيوائية إلى المحافظات اليمنية، حيث وصلت، أمس، قافلة مساعدات إنسانية إلى محافظة الضالع، حاملة مواد غذائية وإيوائية وخياماً وفرشاً وأغطية وخزانات مياه، وحمامات متنقلة لدعم غير القادرين.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، على ما تقدمانه من مساعدات غذائية وإنسانية، كانوا بحاجة ماسة إليها، مؤكدين أن دولة الإمارات تقف إلى جانبهم في محنتهم، سيراً على نهج العطاء والبذل، وقوفاً إلى جانب الشقيق والصديق، والذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويواصله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ضمن مسيرة الخير لدولة الإمارات.