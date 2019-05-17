خالد بن سلمان: ميليشيات الحوثي تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون «تضع حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».

وقال الأمير خالد، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما قامت به الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران، وخدمة مشروعها التوسعي في المنطقة، لا لحماية المواطن اليمني كما تدعي».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن «الحوثي يؤكد يوماً بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية، ويبيع مقدرات الشعب اليمني وقراراته لمصلح إيران».

وكتب، على حسابه على «تويتر»: «الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».