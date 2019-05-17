إحباط محاولة تسلل حوثية في الجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أنه تم إحباط محاولة تسلل عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مواقع الجيش في جبهة العقبة شمالي محافظة الجوف، مشيرا إلى مقتل وجرح 11 من عناصر الميليشيات، فيما أجبرت العناصر الحوثية على التراجع والفرار على وقع ضربات الجيش، التي استهدفت أيضاً مواقع للحوثيين في شرق جبال العقبة، ما بين الحزم وخب والشعف.

