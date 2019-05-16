الإرياني: الميليشيات نهبت منحة الكادر التعليمي

المصدر: عدن - وكالات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تلاعب ونهب الميليشيات الحوثية للمنحة المقدمة للكادر التعليمي، رغم وقفها مرتبات المعلمين، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، هما جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وأضاف في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «مئات الشكاوى والبلاغات من المعلمين والمعلمات، في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية، تؤكد قيام الميليشيات بإسقاط آلاف الأسماء من برنامج الحوافز النقدية للقطاع التعليمي، وخصم مبالغ من المكافأة المالية للكادر التعليمي، المقدمة من الأشقاء في السعودية والإمارات، بمبلغ 60 مليون دولار».