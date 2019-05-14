«مسام» ينزع 1024 لغماً خلال أسبوع

المصدر: عدن - وكالات

أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، أن الفرق الميدانية التابعة له، نزعت 1024 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري.

وأوضح مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر بلغ 6820 لغماً وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

وذكر أن الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 210 ألغام مضادة للدبابات، و27 لغماً مضاداً للأفراد، موضحاً أن المشروع منذ انطلاقه تمكن من انتزاع 70 ألفاً و539 لغماً أرضياً وعبوة ناسفة، وذخائر غير منفجرة. يشار إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تتعمد زراعة وتفخيخ المناطق التي تجبرها نيران قوات الجيش على الانسحاب منها بشبكات وحقول من الألغام، وبشكل عشوائي، الأمر الذي أودى بحياة عشرات من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.

وكشفت تقارير حديثة أن ميليشيات الحوثي حصلت في الآونة الأخيرة على كميات جديدة من الألغام من إيران، إضافة إلى معدات تساعد الميليشيات على تصنيع الألغام محلياً داخل اليمن.