الجيش اليمني يتلف 2500 لغم وعبوة ناسفة في صعدة

المصدر: صعدة - وكالات

أتلفت قوات الجيش اليمني كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، وقال قائد كتيبة الهندسة بمحور صعدة العقيد، سيف السلفي، إن القوات تمكنت من إتلاف 2500 لغم وعبوة ناسفة بمختلف أنواعها، بعد أن تم نزعها من مناطق رشاحة والمخنق ووادي العطفين والأجاشر، عقب تحريرها. وأشار العقيد السلفي إلى أن الميليشيات استخدمت طرق التمويه أثناء زراعتها لتلك الألغام، إلا أنهم تمكنوا من الكشف عنها وانتزاعها، وتأمين الطرق والجبهات أمام الجيش اليمني وتنقلات المدنيين، لافتاً إلى أنه سبق أن تم إتلاف 7000 لغم زرعتها الميليشيات خلال الأشهر الماضية.