الإمارات تواصل حملة «إفطار صائم» في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

واصلت دولة الإمارات، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ذراعها الإنسانية في اليمن، توزيع الوجبات الغذائية على الأسر غير القادرة في الأحياء الفقيرة والقرى النائية بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار حملة «إفطار صائم»، التي أطلقتها منذ بدء شهر رمضان المبارك.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، حميد راشد الشامسي، أن أعمال الخير والعطاء ضمن حملة «إفطار صائم» ستتواصل على مدى الشهر الفضيل، ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص.

من جانبهم، أعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مناطقهم، حيث تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.