الإمارات تبدأ حملة «إفطار صائم» لـ 240 ألف يمني

المصدر: عدن - وام

أطلقت دولة الإمارات حملة «إفطار صائم» على الأحياء الفقيرة والمحتاجين في جميع المحافظات اليمنية المحررة بمعدل 8000 وجبة إفطار يومية خلال الشهر الفضيل، يستفيد منها ما يزيد على 240 ألف صائم.

وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة الإفطار الجماعي في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز وحضرموت وشبوة والساحل الغربي، وتم التدشين الرسمي في مخيم الرباط بعدن الذي يضم آلاف النازحين بحضور ممثل الهيئة في عدن سلطان الشامسي.

وقال الشامسي إن الحملة بدأت في أول يوم من شهر رمضان في كل المحافظات اليمنية المحررة، وتستهدف بشكل رئيس المخيمات والأحياء الفقيرة للتخفيف عنهم من المعاناة جراء غلاء المعيشة.

وعبر المستفيدون من الحملة عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذه الوجبات وفرت عليهم مشقة البحث عن الطعام.