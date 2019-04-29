سقوط 300 أسير حوثي في الضالع خلال أسبوع

المصدر: الضالع - وكالات

بلغ إجمالي أسرى ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الذين ألقت قوات الجيش اليمني القبض عليهم في جبهات محافظة الضالع، خلال الأسبوع الماضي، نحو 300 أسير بينهم قيادات ميدانية.

وذكر موقع الجيش اليمني أن قواته تمكنت من أسر العناصر الحوثية خلال المعارك التي خاضتها قوات الجيش في مريس، والعود، والحشاء، شمال وغرب محافظة الضالع.

وتخوض قوات الجيش اليمني مدعومة بمقاومة شعبية وبمساندة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية معارك ضارية في عديد من المناطق الواقعة في الشمال من محافظة الضالع، وتتصدى قوات الجيش للعديد من محاولات التسلل للميليشيات الحوثية التي تتكبد خلالها خسائر فادحة في صفوف عناصرها.