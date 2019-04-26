رئيس الوزراء اليمني يطّلع على معاناة أهالي محافظة ريمة جرّاء جرائم ميليشيات الحوثي

المصدر: عدن - سبأنت

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن الحكومة تتعاطى بمسؤولية انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي تجاه جميع أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن دون استثناء، موضحاً أنها تتابع أوضاع ومعاناة المواطنين في المناطق التي مازالت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، باهتمام، وتعمل بكل السبل والوسائل المتاحة وبتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لتخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ ريمة، محمد علي الحوري، الذي اطلعه على معاناة أبناء المحافظة المستمرة جراء انتهاكات وجرائم ميليشيات الحوثي الانقلابية، وما ترتكبه من جرائم حرب ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال التنكيل والقتل والتهجير.